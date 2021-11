Sardegna: l’isola presenta i suoi cammini turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cammini turistici e religiosi della Sardegna a confronto con i grandi percorsi italiani ed europei per riscoprire il valore e la bellezza di un turismo lento e sostenibile anche nell'isola, assieme al suo ambiente, alle tradizioni culturali e alle eccellenze enogastronomiche. "Sardegna, terra di cammini tutto l'anno", presentato a Milano, è un programma che intende far conoscere non solo i percorsi, ma anche i borghi, le destinazioni di pellegrinaggio e il ruolo degli operatori nella promozione di un prodotto oggi sempre più richiesto e desiderato dal pubblico finale. Due giorni di incontri e confronto con istituzioni, esperti, giornalisti, autori e camminatori per scoprire una terra da vivere in ogni periodo dell'anno a passo lento. "La Sardegna è riuscita a custodire il suo valore più prezioso, più intimo, in un'armonia unica e incomparabile, nel cuore del Mediterraneo: ancora oggi è uno scrigno di storie e luoghi poco conosciuti, è un'isola che offre infinite sfaccettature che la rendono una destinazione turistica ricca di fascino e suggestione”, ha commentato l'assessore al Turismo, Gianni Chessa, aggiungendo che “l'inestimabile patrimonio materiale e immateriale dell'isola rappresenta in modo sempre più convincente un volano articolato per stimolare nuove motivazioni e proposte di viaggio". (segue) (Rsc)