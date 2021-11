Sardegna: l’isola presenta i suoi cammini turistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con oltre 1.400 eventi fra rassegne popolari e sagre, di cui 940 feste religiose, la Sardegna resiste all'usura dei secoli e alla globalizzazione dell'offerta dei prodotti turistici: spiritualità e devozione rappresentano le vere radici dell'identità sarda, che concorrono in modo armonico a posizionare l'isola in un segmento sinonimo di turismo sostenibile e responsabile, incline alla convivialità, alla sobrietà e alla salvaguardia dei valori più autentici”, ha continuato l’assessore. Turismo lento e sostenibile, cultura e spiritualità, senso di comunità e accoglienza sono i cardini del progetto attivato nel 2012 dall'assessorato regionale del Turismo: una proposta articolata in cammini di Sardegna, destinazioni di pellegrinaggio e luoghi francescani, ciascuno capace di offrire un'esperienza intima e introspettiva, di coniugare le dimensioni spirituale e culturale in centri caratterizzati da profonda devozione. "Gli stessi principi accompagnano anche il percorso di valorizzazione regionale sulla rete dei borghi della Sardegna: i borghi sono uno spaccato autentico dell'isola, la sua anima, l'espressione di tradizioni ataviche e del saper fare”, ha continuato Chessa, aggiungendo che l'offerta di cammini è strettamente legata ad altre modalità di fruizione della vacanza, in parte legate all'outdoor, alle reti escursionistica e cicloturistica, alle gite a cavallo e al Trenino Verde, eccellenza unica in Italia. “L'obiettivo che la Regione intende raggiungere nel breve e medio periodo attraverso queste tematiche, attiene al raggiungimento di un livello di popolarità sullo scenario nazionale in grado di sostenere le politiche di destagionalizzazione", ha concluso. (Rsc)