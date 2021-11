Molise: M5S, giudizio impietoso della Corte dei Conti su rendiconto Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul settore trasporti, sostengono ancora i consiglieri regionali del Movimento, "i giudici contabili evidenziano il mancato avvio di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio extraurbano, ciò che abbiamo chiesto a dicembre 2019 e che la regione ancora non fa con un duplice risultato: maggiori costi per gli utenti e contenziosi aperti con le aziende affidatarie. Amministrazione bocciata anche sulla gestione delle società Partecipate: da anni se ne annuncia la dismissione per abbattere i costi, ma al momento ne sono in piedi addirittura 32, per un valore di partecipazione pari a 40,7 milioni di euro, mentre perdura l'incapacità di sbrogliare la matassa di società orbitanti intorno al comprensorio di Campitello Matese. La Corte - concludono i consiglieri - scrive poi che la Regione non è in grado di fornire informazioni utili a giustificare incarichi e collaborazioni, oltre 1,2 milioni di euro per il solo 2020; definisce opachi i dati". (Gru)