Napoli: De Luca, manifestazioni di massa vanno autorizzate dall'Asl

- "So che a Napoli è in preparazione una maratona, mentre sto parlando non era stata investita l’Asl Na 1 del problema. Non va bene. Per manifestazioni di massa ci vuole autorizzazione dell’Asl. Credo che si possano fare manifestazioni con obbligo green pass. Non è che possiamo avere 10mila persone e manifestazioni sportive internazionali da Paesi dove contagio è a livello altissimo e noi con controlli rilassati. Altrimenti un delitto, rischiamo effetto Trieste". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)