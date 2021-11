Piemonte: accordo sindacale per incentivare il lavoro dei medici in pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grave crisi di personale disposto ad operare sul fronte dell’emergenza è indice anche di una comprensibile demotivazione economica dei medici che si trovano ad agire in condizione di oggettiva difficoltà, negli ultimi due anni enormemente aggravata a causa della pandemia. Vogliamo venire incontro alle legittime rivendicazioni di questi operatori che svolgono una funzione di primaria importanza per la salute pubblica. Lo afferma in una nota stampa l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi presentando l'accordo sindacale che incrementerà le prestazioni aggiuntive erogate in Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenze (Mecau) e farà maggior ricorso alle convenzioni tra le Aziende sanitarie regionale per rafforzare la rete dell'emergenza urgenza e valorizzare le competenze dei medici ospedalieri. (segue) (Rpi)