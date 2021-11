Piemonte: mercato lavoro, Unioncamere, ripresa post-pandemica ma mismatch tra domanda e offerta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle entrate previste soltanto il 13 per cento riguarderà laureati. La maggioranza delle assunzioni sarà invece concentrata sui diplomati o persone senza qualifica professionale. La fetta più consistente della domanda di lavoro nel trimestre novembre-gennaio riguarda i servizi al 59 per cento. Seguono le industrie al 41 per cento. Tra i servizi la parte del leone la fa il settore dei trasporti, logistica e magazzinaggio pari al 12,5 per cento. Segue il commercio con il 10,7 per cento. Il 34 per cento delle assunzioni riguarderà i giovani con meno di 30 anni. (Rpi)