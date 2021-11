© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza Ylenia Serra interviene al corso di approfondimento formativo per aspiranti tutori della Città di Torino e provincia, a cura dell'Ufficio minori stranieri del comune di Torino, Housing Giulia, via Cigna 14/L, (ore 9:30). (Rpi)