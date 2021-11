Sardegna: Parco del Flumendosa, proposta di legge per istituzione sarà presentata da cinque comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge per l'istituzione del Parco Fluviale del Flumendosa sarà inoltrata alla Regione Sardegna: l'hanno messa a punto i comuni di Ballao, Escalaplano, Goni, Armungia e Villasalto, nel Gerrei, sostenuti dall'Università di Cagliari. I consigli dei primi tre comuni hanno già deliberato in favore dell'istituzione del Parco, e altrettanto faranno Armungia e Villasalto, interessati da un cambio di amministrazione nella recente tornata elettorale. Il futuro Parco, un'idea proposta da singoli cittadini, avrà l'obiettivo principale di recuperare una risorsa ecologica e ambientale di grande importanza per tutta la Sardegna: la recente Carta ittica regionale registra la grave compromissione della biodiversità che interessa tutti i corsi d'acqua sardi, ma in particolare il nostro fiume gravato da otto tra dighe e traverse. "Il progetto nasce anche per pagare dei debiti: quello di noi abitanti rivieraschi che non siamo riusciti a difendere il Flumendosa dall'eccessiva pressione antropica, ma soprattutto il debito della Regione che per troppo tempo lo ha considerato un corpo idrico da cui attingere oltre ogni limite sopportabile dall'equilibrio ecologico”, spiegano in una nota congiunta Chicco Frongia, Marco Lampis ed Emanuela Guggeri, sindaci rispettivamente di Ballao, Escalaplano e Goni. (segue) (Rsc)