Sardegna: Parco del Flumendosa, proposta di legge per istituzione sarà presentata da cinque comuni (2)

- “Debito che la Regione ha anche nei confronti delle collettività rivierasche private delle risorse: economica, garantita per secoli dalla pesca; culturale, per l'impronta simbiotica sviluppata nel rapporto uomo-fiume; ambientale, per il valore che oggi più che mai riconosciamo al mondo naturale”, aggiungono, sottolineando che il Parco dovrà riunire i sindaci nell’azione di ripresa puntando anche sulle potenzialità del settore turistico. “Finora è stato marginale, limitato alla manovalanza al servizio delle strutture costiere del vicino Sarrabus, ma conosciamo le sue potenzialità nel trascinare altri segmenti dell'economia, dall'artigianato all'agroalimentare all'accoglienza, ed è maturo il tempo per un ruolo da protagonista nell'offerta che il Gerrei è in grado di interpretare”, prosegue la nota. Il perimetro del Parco interesserà il solo corso del Flumendosa e dei suoi affluenti che insistono nei comuni proponenti, compresa la fascia di rispetto di 150 metri su cui vigono i già esistenti vincoli di tutela: inoltre, l'eventuale ampliamento è possibile previa adesione volontaria di privati, enti e istituzioni. (Rsc)