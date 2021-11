Roma: De Luca, vergognosa occupazione abusiva abitazione pensionato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Capitato in un paese dell’area vesuviana alcuni signori provenienti dall’Est Europa andavano fotografando appartamenti privati, stabilimenti industriali e facevano campagna di verifica. Che altro dobbiamo aspettare per prendere contromisure dure, di repressione? Ho ascoltato dichiarazioni signora Rom che ha occupato appartamento a Roma e alcune signore che di notte passeggiavano nelle strade di Salerno. Ero sindaco e giravo coi vigili. Se cerchi di allontare qualcuno magari quelli ti si buttano addosso e dice che l’hai violentata. Ti devi portare i testimoni contro la prostituzione. La signora ‘avevo relazione con pensionato’. Cose da far ribollire il sangue". (Ren)