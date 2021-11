© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risultati importanti più 6,2 percento per incremento Pil. Dobbiamo ancora recuperare quanto perso in due anni. facciamo in modo di non bloccare la ripresa con nuovi lockdown e chiusure. Sarebbe un delitto affrontare la stagione delle feste con problemi di chiusure delle attività commerciali". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)