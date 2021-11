Napoli: Laboccetta, auguri ai neo consiglieri ora voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un decennio stanco e infruttifero, quello della gestione di un deludente de Magistris, Napoli cerca il riscatto e la riqualificazione. Nutriamo, a tal proposito, la speranza che questa volta l'Accademia sconfigga la Magistratura. La Politica in città balbetta, arranca, è andata in esilio. Oggi possiamo cambiare pagina: si è insediato nella storica Sala dei Baroni, che fu di Almirante, Valenzi, Pannella - per citare alcune figure di spicco - il nuovo consiglio comunale della Capitale del Sud. Non è più tempo di istrionismo, veti incrociati, progettualità zero, azioni di piccolo cabotaggio: mi auguro che la citta' possa affrontare il viaggio verso il futuro attraverso un sentiero di serietà, competenza e passione. Spero che la Politica possa tornare protagonista. Auguro a tutti gli eletti di vivere questa esperienza con il massimo impegno, nel segno di una vera ripartenza. Auspico un serrato confronto tra maggioranza ed opposizione, un dibattito sempre civile, ma con una netta distinzione tra i due ruoli. L'opposizione ha il dovere di "correggere" e integrare in maniera costruttiva le proposte e iniziative, siamo sicuri di elevato spessore, di giunta e maggioranza. Solo così potrà esserci un effettivo slancio della Città e un riavvicinamento alla cosa pubblica dei disaffezionati cittadini". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato e consigliere comunale Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)