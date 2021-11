Piemonte: Coldiretti, Regione convochi al più presto tavolo filiera latte bovino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto latte sta già vivendo forti speculazioni di alcuni caseifici, che abbassano il prezzo pagato agli allevatori, ed i rincari relativi alle materie prime schizzate alle stelle. È urgente che la Regione convochi un tavolo di filiera del latte bovino al fine di avere un confronto per tradurre sul territorio la firma, avvenuta a livello nazionale, del protocollo per la salvaguardia degli allevamenti italiani. Lo affermano in una nota stampa Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale rispetto alla richiesta ufficiale inviata al governatore, Alberto Cirio, ed all'assessore all'Agricoltura, Marco Protopapa dopo l'intesa avallata dal ministro delle Politiche Agricole. (segue) (Rpi)