Piemonte: 11 mila 024 inoculazioni con terze dosi, mortalità 13 volte più alta tra i non vaccinati over 40

- Nella fascia 40-80 anni il tasso di mortalità è più alto di tredici volte tra chi non si vaccina. È il dato ricavato dalla Regione Piemonte analizzando l'andamento della pandemia. Osservando i dati, il rischio di morte per chi si vaccina si riduce del 92 per cento. Delle 64 persone morte per Covid nell’ultimo mese 19 hanno un’età compresa tra i 41 e i 79 anni, e di queste 14 non erano vaccinate. Considerando che in Piemonte ci sono in tutto circa 2,4 milioni di persone in questa specifica fascia d’età e che tra loro i vaccinati sono quasi 2 milioni, i 5 decessi che nell’ultimo mese hanno riguardato i vaccinati, rispetto ai 14 morti fra i 430 mila non vaccinati, corrispondono a una riduzione di rischio pari al 92 per cento. (segue) (Rpi)