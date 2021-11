Sardegna: Solinas ai delegati del congresso Fnopi, infermiere figura centrale nella riforma sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ringraziamento per l'abnegazione e l'impegno dimostrato nel corso della pandemia, un forte sostegno alle richieste degli infermieri e l'impegno a considerare questa figura come centrale anche nella riforma del sistema sanitario sardo. Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha ricevuto a Villa Devoto i vertici nazionali e i delegati al Congresso della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), un congresso itinerante che fa la sua sesta tappa in Sardegna in questi giorni. "L'infermiere è figura centrale del sistema sanitario e sarà protagonista anche nella nuova sanità che la riforma sta disegnando: in particolare, questa figura professionale è determinante non solo nell'attività ospedaliera, ma anche nella articolazione territoriale dei servizi sanitari”, ha detto, ricordando che la Regione ha attuato fin dall'avvio di questa legislatura una politica rivolta a coprire gli enormi vuoti di organico nel settore pubblico, che aveva perso 3.300 figure sanitarie tra il 2014 e il 2019, non coperte a causa del blocco del turnover. “Abbiamo già assunto 1200 nuovi operatori e proseguiremo con i concorsi in sanità, coprendo altri vuoti di organico nonostante la difficoltà riscontrata in ogni bando di concorso nel reperire figure abilitate”, ha aggiunto il governatore. (Rsc)