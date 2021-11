Abruzzo: assessore Verì, vaccini antinfluenzali disponibili anche nelle farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini antinfluenzali potranno essere somministrati anche nella rete delle farmacie territoriali abruzzesi che aderiranno alla campagna. Lo annuncia l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, dopo la sottoscrizione dell'accordo con Federfarma e Assofarm, che sarà ora recepito in una specifica delibera di giunta regionale."E' la prima volta – spiega l'assessore – che i cittadini possono ricevere il vaccino contro l'influenza in farmacia. Il percorso di formazione seguito dai farmacisti in occasione della campagna vaccinale contro il Covid 19, infatti, ha consentito di estendere questa possibilità all'influenza, potenziando così la rete dei punti vaccinali sul territorio (che comprende anche gli ambulatori vaccinali delle Asl e gli studi dei medici di medicina generale) e raggiungendo anche i centri più piccoli della regione. Un'opportunità in più per i tanti cittadini, soprattutto anziani, che potranno sottoporsi alla vaccinazione evitando inutili disagi legati agli spostamenti".Il piano antinfluenzale, approvato dalla Regione lo scorso agosto, prevede la vaccinazione gratuita per gli over 60, i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni, operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private, oltre che per tutti coloro a rischio per patologie pregresse e già ricompresi nelle linee guida ministeriali. (Gru)