Molise: M5S, giudizio impietoso della Corte dei Conti su rendiconto Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La relazione che accompagna il giudizio di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto 2020 della Regione Molise boccia per il terzo anno consecutivo la gestione del presidente Donato Toma e del centrodestra. È un giudizio senza appello, che assume rilievo e valore dal momento che arriva da un organo terzo e indipendente. In pratica, la Corte ha giudicato del tutto negativo il modo in cui l'ente regionale ha utilizzato le proprie risorse lo scorso anno. Tutto questo accade in una Regione con un indebitamento che sfiora il mezzo miliardo di euro, precisamente 492.939.940 euro: è come se ogni residente molisano avesse un debito di 1.662 euro, compresi i neonati". E' quanto scrive oggi in una nota il Gruppo Consiliare nell'Assemblea regionale molisana del Movimento 5 stelle. La Sezione regionale di controllo per il Molise, si legge ancora nel documento, "ha espresso parere negativo sulla gestione della sanità, del settore trasporti, del personale, delle società partecipate e delle consulenze. Sono gli stessi comparti in merito ai quali da inizio legislatura denunciamo storture, evidenziamo carenze e proponiamo soluzioni, perché il malfunzionamento dell'amministrazione regionale non è mera materia contabile, ma incide in maniera concreta sulla vita dei cittadini. Nella propria requisitoria il neo procuratore della Corte dei Conti, Salvatore Nicolella, ad esempio esprime preoccupazione sulla spesa sanitaria che assorbe quasi 900 milioni di euro l'anno, oltre il 70 per cento del bilancio regionale". (segue) (Gru)