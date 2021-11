Sardegna: Protezione civile, allerta rischio idrogeologico su alcune aree critiche dell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso in data odierna un avviso di allerta per la Sardegna: codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio, Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. Stando al comunicato stampa diramato dalla direzione generale della Protezione civile, il provvedimento durerà dalle 6 alle 23 di domenica 14 novembre. (Rsc)