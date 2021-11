Covid: De Luca, siamo in quarta ondata per mancati vaccini e cortei no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo entrati nella quarta ondata pienamente. Il motivo di questa ripresa di contagio credo sia abbastanza chiaro: pesano le centinaia di migliaia di mancate vaccinazioni, pensano in alcune zone del Paese come Friuli e Trieste e Veneto, le manifestazioni irresponsabili dei no vax e il progressivo abbassamento protezione dei vaccinati. Passano i mesi e la tutela mano a mano diminuisce". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)