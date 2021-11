© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena fiducia nella magistratura, assoluta tranquillità. Per il resto le vicende giudiziarie non si commentano. Non manca qualche campagna di aggressione mediatica pseudo giornalistica. Nessun commento. Soltanto, come capitato un anno fa sul tema Covid e sanità, silenziose querele per diffamazione ma nessun commento". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)