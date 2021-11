Campania: De Luca, mascherine presidio fondamentale anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ovviamente al di là dei vaccini siamo aiutati in questa battaglia dal senso di responsabilità. Sempre le mascherine, al chiuso e all’aperto. In Campania obbligo non interrotto neanche d’estate. A volte mi arrabbio: troppa gente senza mascherina, a Roma mi sono dovuto ricredere: abbiamo troppa gente senza mascherina in Campania, dalle altre parti si fa fatica a trovare qualcuno con le mascherina. Ma dobbiamo pensare a noi, siamo la Regione più delicata e difficile d’Italia per la densità abitativa". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)