Campania: Iannone (Fd'I), De Luca pensi a contagio e non attacchi Meloni

- “Invece di attaccare Giorgia Meloni il governatore De Luca pensi ai suoi risultati: la Campania è da settimane la Regione con il tasso di positività più alto, più del doppio della media nazionale. Inoltre, la Campania in rapporto alla popolazione è sempre la Regione che fa meno tamponi. È De Luca che dovrebbe vergognarsi, ma sappiamo ormai che non ne è capace. Preferisce trovare il tempo per polemizzare così da sviare l’attenzione dalle questioni che lo riguardano. Anche quelle giudiziarie”. Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.(Ren)