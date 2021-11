Napoli: Presutto (M5s), Manfredi ha ragione, senza soldi inutile amministrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conosciamo la situazione economica del Comune di Napoli che è compromessa da parecchio tempo, abbiamo uno squilibrio finanziario irrecuperabile. L'annuncio di Gaetano Manfredi può sembrare una provocazione ma è un invito molto serio: o arrivano gli aiuti o è inutile avere un sindaco a Napoli". Lo ha detto Vincenzo Presutto, senatore del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Bilancio del Senato in un'intervista tv: "Nella legge di bilancio faremo il possibile per inserire un provvedimento che possa dare modo all'amministrazione di esercitare il mandato per il quale i napoletani hanno votato. Ho incontrato l'assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta. L'idea è quella di avere una gestione commissariale del debito del Comune di Napoli e poi servono soldi per le spese correnti".(Ren)