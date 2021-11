Piemonte: giunta regionale assegna altri 6,6 milioni per bando aziende agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 6,6 milioni sul bando 2020 del programma di sviluppo rurale. È la proposta fatta alla giunta regionale dall'assessore all'Agricoltura della Regione Marco Protopapa, a sostegno delle aziende agricole piemontesi che è stata accettata. L'integrazione permetterà di scorrere la graduatoria dei beneficiari dell'operazione "miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" che riguarda 251 soggetti. "I contributi in più assegnati permettono di finanziare tutti i beneficiari in graduatoria del bando 2020 del Psr. - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all'Agricoltura Marco Protopapa - Un risultato importante e atteso dai nostri agricoltori piemontesi, considerando che il bando è stato emesso con l’obiettivo di sostenere le aziende che hanno realizzato investimenti per mitigare le conseguenze economiche della pandemia”, hanno concluso. (Rpi)