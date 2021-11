Piemonte: Covid, circa l'80% dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte circa l’80 per cento dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. La conferma arriva da una nota stampa diffusa dalla Regione. In particolare, dei 24 ricoveri attuali 19 riguardano pazienti non vaccinati (9 uomini e 10 donne), altri 5 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 3 donne). (Rpi)