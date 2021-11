Torino: Capogruppo Pd su scritte davanti a Municipio, sfregio nei confronti dei cittadini e città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imbrattare Palazzo Civico è uno sfregio nei confronti dei cittadini e della città tutta. Lo scrive la Capogruppo Pd in Consiglio comunale a Torino Nadia Conticelli commentando le scritte ingiuriose contro il Pd e la Polizia comparse questa mattina sulla facciata del Municipio. “Le firme sono dei soliti noti. Ci sono no tav, no vax, no a tutto - continua Conticelli -. Ora invece per i torinesi è arrivato il tempo dei tanti sì, sì alla ripresa, al lavoro, al decoro della città, alla cultura. Intanto, purtroppo, sui cittadini graveranno, come al solito, i costi della ripulitura”, conclude. (Rpi)