Covid: De Luca, necessario vaccinare personale scolastico in Campania

- "Essenziale: il personale scolastico è il più esposto, la fascia di alunni sotto i 15 anni è la meno vaccinata e i bambini sono vettori e veicolo di trasmissione del contagio. Prima esigenza di protezione dal contagio e c’è altra esigenza di non chiudere di nuovo le scuole. Se dovessimo avere decine di focolai, la chiusura diventa inevitabile. Sono convinto che non arriveremo alle chiusure". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)