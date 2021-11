© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un evento che ci deve permettere di promuovere la bellezza del nostro Piemonte. Lo afferma il presidente della Regione Alberto Cirio sul palco dell'Atp Village inaugurato in piazza San Carlo, in vista dell'imminente partenza delle Atp Finals di tennis. "Vogliamo un'immagine di Torino e del Piemonte come mete che vanno visitate e conosciute direttamente", ha concluso. (Rpi)