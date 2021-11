Covid: De Luca, priorità personale socio sanitario in campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo circondati in Europa orientale, settentrionale da Paesi in cui c’è esplosione di contagio. Come abbiamo detto qualche mese fa, questo è un film già visto e storia già scritta. Le priorità che abbiamo noi oggi. Personale socio sanitario, il governo decide anche dal punto di visto formale ma in Campania c’è già obbligo. Fare terze dosi anche perché il grosso ha fatto richiamo tra gennaio e febbraio, se non ci muoviamo rischiamo di avere personale dentro gli ospedali non immunizzato. Sarebbe una tragedia". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)