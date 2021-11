Imprese: Generali annuncia conclusione restauro delle Procuratie Vecchie a Venezia entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali annuncia che le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia riapriranno nella primavera 2022, per la prima volta dopo 500 anni, dopo un restauro di cinque anni eseguito dallo studio David Chipperfield Architects Milan. Stando al relativo comunicato stampa, con l’inizio del conto alla rovescia per l’inaugurazione un modello in scala di una porzione dell’edificio che mostra alcuni degli interventi sarà esposto da oggi negli spazi dello Human Garden, all’interno dei Giardini Reali, che a loro volta sono stati riaperti al pubblico nel 2019 dopo un restauro di cinque anni realizzato dalla Fondazione Venice Gardens in collaborazione con Generali. Il modello, costruito in legno, si apre in sei parti mostrando la magnifica facciata dell'edificio e permettendo ai visitatori di ammirare alcuni degli interventi effettuati nei vari spazi: inoltre, fotografie inedite che documentano la rispettosa trasformazione dell’edificio sono state rese pubbliche per mostrare l’entità dei lavori e le sfide poste dalla necessità di preservare la storia dell’edificio, rendendolo al contempo adatto a un uso moderno e sostenibile per i prossimi 500 anni. L'apertura delle Procuratie Vecchie, prosegue la nota, segue un ambizioso progetto di restauro durato cinque anni e il cui completamento è previsto per la fine dell'anno. (segue) (Com)