Imprese: Generali annuncia conclusione restauro delle Procuratie Vecchie a Venezia entro fine anno (2)

- Il progetto, spiega la nota, non è stato definito da un singolo concetto o gesto architettonico, ma attraverso una serie di interventi che affrontano la complessità dell'opera: questi includono il restauro del primo e del secondo piano, la riorganizzazione dell'accessibilità e della fruibilità dell'edificio attraverso l'inserimento di nuove scale e il rinnovato ingresso centrale al terzo piano. L'intervento promosso da Generali, prosegue la nota, valorizzerà il terzo piano con aree espositive aperte al pubblico e legate alla fondazione The Human Safety Net, spazi di lavoro e un auditorium: lo storico edificio, che si sviluppa lungo il lato settentrionale della piazza, diventerà un nuovo grande polo d'attrazione e di attività, anche con finalità sociale. Diventerà la sede di The Human Safety Net, il movimento globale di organizzazioni non governative, volontari e partner che lavora con persone che vivono in condizioni di vulnerabilità affinché possano trasformare la vita delle loro famiglie e comunità. Con la riapertura si chiude un anno speciale per Generali, che nel 2021 ha celebrato il suo 190mo anniversario con una serie di iniziative orientate alla ripresa economica e alla sostenibilità. Le Procuratie Vecchie saranno anche parte dell'ambizioso progetto volto a fare di Venezia la capitale mondiale della sostenibilità. (segue) (Com)