Pnrr: Muscarà (M5s), mobilità ciclistica, senza un piano la Campania perderà 60 milioni

- "La rivoluzione verde e la transizione ecologica, annunciate con il Pnrr, rischiano di fermarsi ai confini della Campania. A causa dell'inerzia degli uffici di Palazzo Santa Lucia, da anni attendiamo il completamento di un Piano regionale di Mobilità ciclistica, senza il quale non sarà mai possibile avere contezza dello stato attuale dei tracciati già esistenti, in corso di realizzazione o in fase di progettazione. Senza quel piano, non potremo finanziare alcun progetto, a partire da quello contenuto nel documento 'Next Generation Campania', che prevede interventi per 60 milioni di euro per la realizzazione o il completamento delle ciclovie situate sul territorio regionale. Risorse che rischiano di tornare al mittente o che saranno concentrate altrove, bypassando di fatto la Campania". Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle e segretaria della Commissione regionale ambiente Maria Muscarà, che sulla questione ha presentato un' interrogazione alla giunta regionale nella quale sottolinea che "l'unico progetto finora finanziato con un impatto diretto sul territorio regionale è quello relativo alla Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca, di cui però solo circa 40 chilometri sono allocati in Campania, sui complessivi 537 dell'intera tratta. 40 chilometri destinati esclusivamente a una linea turistica, non cittadina, di cui nella nostra regione c'è assoluta necessità. È evidente – ha concluso la consigliera regionale – che questa sola opera non colmerebbe affatto il gap infrastrutturale della Regione sul versante della mobilità alternativa a quella tradizionale. Un'occasione persa, l'ennesima, sebbene da anni invochiamo un piano di mobilità ciclistica che, allo stato, è ancora fermo ai primi annunci" (Ren)