Torino: Mattarella inaugura il PalaSermig, dimostrazione che le cose impossibili non lo sono

- Questo luogo dimostra che le cose impossibili non lo sono. Ci vuole senso di fiducia e solidarietà. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Torino all’inaugurazione del PalaSermig, lo spazio sportivo solidale creato dal Servizio missionario giovani di Ernesto Olivero, “Ringrazio per il dono delle scarpe da calcetto - ha continuato Mattarella -. Mettersi nelle scarpe altrui in realtà ci fa scoprire che i panni degli altri sono in realtà propri. La sorte degli altri è anche la nostra. Crescere nello sport come succederà all’interno di questi spazi è un grande elemento di vita civile, lealtà, amicizia, collaborazione e coesione. Ringrazio molto Ernesto e tutti voi per questa accoglienza. Sono davvero molto contento di questo nuovo incontro con gli amici del Sermig”, ha concluso.(Rpi)