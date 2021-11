Torino: operai ex Embraco consegnano lettera a Prefetto per Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 gennaio ci scadono gli ammortizzatori sociali. Noi non vogliamo la cassa integrazione, chiediamo solo di tornare a lavorare. Lo hanno affermato gli operai dell’ex Embraco, durante la consegna di una lettera per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella -che è in visita a Torino- al nuovo Prefetto di Torino Raffaele Ruberto. “Sono 6 mesi che siamo piazzati con la tenda in piazza Castello, la nostra è una situazione drammatica”, hanno concluso. (Rpi)