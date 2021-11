Napoli: Manfredi, dobbiamo farci trovare pronti su finanziamenti Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo la necessità di garantire una vivibilità migliore ai cittadini, servizi che siano dignitosi in ogni parte della città e partire con politiche di sviluppo". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi pochi minuti prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio comunale. "La città di Napoli ha bisogno di investimenti, di nuove strutture, di lavoro. Viviamo in un momento particolare sul piano nazionale con la partenza del Pnrr e noi dobbiamo farci trovare pronti per fare in modo che i finanziamenti ricadano sulla città e creino opportunità di lavoro". (Ren)