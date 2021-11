Torino: Lo Russo, su Olimpiadi 2026 incontremo con Cirio il presidente Malagò, con noi risparmio economico e ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interlocuzioni sono in corso. Presto incontreremo con Cirio il presidente del Coni Malagò per mettere a disposizione gli impianti della nostra città. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo rilancia con queste parole l'ipotesi di vedere almeno una parte delle Olimpiadi 2026 di Milano e Cortina anche in Piemonte. Lo ha fatto a margine dell'inaugurazione del villaggio Atp Finals in piazza San Carlo. "Crediamo che il nostro contributo alle Olimpiadi di Milano e Cortina può permettere alla manifestazione di svolgersi al meglio con un minor impatto ambientale e con un risparmio economico", ha concluso. (Rpi)