Covid: De Luca, oggi 869 positivi in Campania

- "Oggi in Campania 869 positivi. Grazie a Dio, maggioranza è di vaccinati, non ci sono ricadute. Ma se cresce la percentuale, soprattutto non vaccinati, avremo nostri ospedali di nuovo ingolfati. Martedì riunione ulteriori con direttori Asl per fare punto su posti letto. Cominciamo ad avere il problema prevedibile: più aumentano i ricoveri, più saremo costretti a ridurre prestazioni per altre malattie. Inevitabile". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)