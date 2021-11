Vaccini: De Luca, fiducia in campagna vaccinale per personale scolastico in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altra priorità è scuola. Il personale scolastico, sei mesi fa, abbiamo avuto risposta straordinaria. Voglio ancora una volta ringraziare il personale per la prova di spirito civico e senso di responsabiiltà. Prima Regione d’Italia per la copertura. In gran parte Astrazeneca, ormai da metà novembre, arriviamo a scadenza di sei mesi da ultima vaccinazione. Dai prossimi giorni noi dobbiamo partire con campagna straordinaria di vaccinazione. Sono convinto che avremo anche questa volta una prova straordinaria. L’obiettivo è completare tra novembre e metà dicembre la vaccinazione di tutto il personale scolastico: 170mila persone che devono avere il richiamo". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)