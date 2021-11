Covid: De Luca, Salvini e Meloni ipocriti e irresponsabili contro green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dovuto assistere in questi giorni a cose di una strumentalità vergognosa. Mi riferisco a Salvini e Meloni. In queste settimane di cortei selvaggi, soprattutto al Nord ma anche a Roma e Milano, questi esponenti politici hanno fatto di tutto per ostacolare la diffusione del green pass. Una polemica quotidiana contro. Ora che hanno verificato danni enormi per attività commerciali, fine settimana ormai vietati ai consumatori dei centri storici per cortei scriteriati e violenti, hanno fatto polemiche contro polizia che ha usato idranti per liberare un varco al porto di Trieste. Gli idranti, non le bombe a mano. Adesso, di fronte alle proteste per aumento del contagio, fanno appello a che si blocchino cortei selvaggi. C’è da vergognarsi di fronte a questi atti di irresponsabilità e insopportabile ipocrisia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)