Roma: De Luca, vergognosa occupazione abusiva abitazione pensionato

- "Noi veniamo da anni nei quali in Italia il principio di autorità è stato distrutto. Una delle vicende di cronaca che mi ha colpito, un pensionato che aveva lasciato l’appartamento per fare accertamenti medici e trova casa sua occupata da famiglia rom. Le prime dichiarazioni che avevo ascoltato ‘non c’è la flagranza di reato’, e come fa a non esserci? Sono passati venti giorni per buttare fuori questi signori. Ma vi rendete conto del punto a cui siamo arrivati in Italia? Rischiamo di trovare casa occupata da un gruppo di giovanotti di varia umanità. Non so a che punto dobbiamo arrivare ancora". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)