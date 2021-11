Economia: De Luca, evitare aumenti al costo della vita dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro se è incoraggiante per il Pil non lo è per le bollette. Siamo di fronte ad aumenti spaventosi anche per la benzina. Dobbiamo stare attenti e ottenere dal governo misure che evitino aumenti del costo della vita. C’è una ripresa economiche e alcune criticità. Manca il personale necessario. Le aziende non lo trovano. Aumento spaventoso delle materie prime. Prezzo del rame è quadruplicato". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)