Napoli: Nappi (Lega), due omicidi in poche ore, Lamorgese batta un colpo

- "Occorrono interventi immediati per far uscire Napoli dalla spirale di violenza in cui la criminalità organizzata l'ha nuovamente precipitata. I due omicidi avvenuti nelle ultime 24 ore e le guerre tra cosche in atto in diversi quartieri della città impongono alle istituzioni non solo di non abbassare la guardia contro l'arroganza della camorra, ma di profondere il massimo impegno per la sicurezza e la legalità nel nostro territorio. Il ministro Lamorgese batta un colpo, intervenga con i fatti per far sentire realmente la presenza dello Stato a Napoli. Non servono dichiarazioni ma azioni". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)