Piemonte: l'assessore all'Energia, con Pnrr Regione può diventare leader comunità energetiche

- Con i fondi del Pnrr vogliamo diventare leader delle comunità energetiche. L'obiettivo principale è la riduzione del 55 per cento di Co2 entro il 2030: possiamo farlo investendo risorse nelle energie rinnovabili. Lo afferma l'assessore all'Energia Matteo Marnati in terza commissione parlando del Documento di economia e finanza (Defr) 2022-2024. "Partendo dai comuni e coinvolgendo i cittadini e le imprese per una riduzione dei costi dell’energia elettrica potremo raggiungere l'obiettivo - ha continuato Marnati -. Con la Pianificazione energetica ambientale regionale (Pear) vengono tracciati, anno dopo anno, i passaggi necessari per raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento del 55 per cento delle emissioni di Co2, rispetto al 1990. Si coinvolgerà anche la parte privata, saranno anni importanti per la transizione energetica, sia con i fondi della programmazione europea regionale, sia appunto col Pnrr”, ha concluso. (Rpi)