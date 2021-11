Covid: in Piemonte 6 decessi e rapporto tamponi-casi in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei nuovi decessi - di cui nessuno avvenuto oggi - e un rapporto tamponi-casi che cresce nuovamente allo 0,8 per cento. Questa la situazione rispetto all'emergenza Covid diffusa in data odierna dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. I casi di oggi sono 376 di cui 221 asintomatici. Mentre sul fronte ricoveri si registra un paziente in più nelle terapie intensive e uno in meno nei reparti ordinari. I guariti nella giornata odierna sono 140. (Rpi)