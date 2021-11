Lavoro: Buia (Ance), serve più attenzione alle imprese qualificate, garantiscono sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni, "è mio compito sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sul fatto che stanno fiorendo una serie di imprese che secondo noi sono state create in maniera artificiosa per arrivare all'obiettivo di sfruttare questi bonus" dello Stato, ma che "rischiano di portare instabilità per quanto riguarda la problematica della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, in audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Buia ha quindi sottolineato che nei decreti in emanazione per il momento "non c'è stata minima attenzione alle tematiche delle imprese qualificate", che però sono proprio quelle che "possono organizzare i fattori della produzione in un'ottica di rispetto della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro".(Rin)