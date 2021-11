Campania: Cirillo (M5s), inerzia uffici farà perdere 1,3 mln a Comune Afragola (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inerzia degli uffici del Comune di Afragola (Na) rischia di far perdere fondi pari a 1 milione e 300mila euro, che sarebbero serviti a riportare lo storico stadio Moccia ai fasti di un tempo. Parliamo di risorse europee erogate dalla Regione Campania, nell'ambito del più ampio finanziamento per le Universiadi, che rischiano oggi di essere revocate per i ritardi del Comune nel presentare tutti i necessari incartamenti. Il progetto di restyling da attuare grazie a quei soldi prevede il totale rifacimento del campo in erba sintetica, la messa in sicurezza delle tribune e le sostituzioni dei sediolini. L'iter dei lavori avrebbe dovuto concludersi entro l'anno, ma al momento tutto è fermo ed è sempre più concreto il rischio che quella somma torni al mittente". È quanto ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo. (Ren)