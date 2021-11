Campania: Villani (M5s), Ministero Interni si adoperi per scongiurare danni a Sarno (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha proseguito: "Per questo motivo è necessario intervenire subito in maniera legislativa modificando il Decreto Legge "Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno" come avevo già indicato nell'ordine del giorno del 14 luglio 2021. Dobbiamo, insieme, trovare una soluzione che possa salvare l'Ente sarnese e di conseguenza, tutta la comunità, dai danni che conseguirebbero da un possibile default. Sarebbe auspicabile trovare anche da parte del Comune di Sarno un rinnovato spirito collaborativo, cruciale in una battaglia così importante". Infine ha concluso: "Il mio impegno su questa vicenda, che mi vede coinvolta anche personalmente come cittadina di Sarno, continua senza sosta: grazie anche all'intermediazione del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, faremo il possibile per mettere in campo ogni strategia utile per salvare le sorti del nostro Comune già gravemente provato dalla sciagura dell'alluvione. Un così alto danno per le casse comunali infatti, sarebbe una sconfitta per tutti". (Ren)