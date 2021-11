Napoli: si spaccia per maresciallo della Gdf, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia locale di Napoli appartenenti alla Unità Operativa Chiaia, nel corso del proprio servizio di istituto in piazza Trieste e Trento Via Nardones, sono stati avvicinati da una persona che mostrando un tesserino con relativa placca della Guardia di Finanza con grado di maresciallo, come giustificazione della sosta vietata, chiedeva l'affido di un motoveicolo che era stato precedentemente rimosso. Gli agenti insospettiti dall'atteggiamento del soggetto, hanno fatto una ulteriore verifica del tesserino e, avendo dubbi sulla originalità dello stesso, hanno accompagnato il soggetto presso gli Uffici della Unità Operativa Chiaia. La persona fermata tale M.M. di anni 50, napoletano, da ulteriori controlli è risultato essere gravato da diversi precedenti penali, e attraverso la Centrale Operativa della Guardia di Finanza, si è appurato che il tesserino esibito era falso. Contattato il magistrato di turno, l'uomo è stato denunciato a piede libero. (Ren)