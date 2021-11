Abruzzo: Taglieri (M5s), nella Asl 2 impossibile fare Tac con contrasto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce di questo e dell'emergenza quotidiana che vivono cittadini e operatori sanitari - aggiunge ancora Taglieri - viene da sorridere a leggere le conclusioni della riunione che il direttore generale della Asl 02, Thomas Schael, ha avuto in Comune a Lanciano. Intanto noto che gli obiettivi per il Renzetti, che erano stati fissati per la fine del 2021, sono già stati spostati alla fine del 2022, confermando quanto sia stato deludente questo anno per gli interventi nella struttura. Non si capisce poi come si possa già parlare di una Casa di comunità se queste dipendono dalla programmazione della rete territoriale che, a causa dell'inerzia di questo centrodestra, non è mai arrivata in Consiglio regionale. È inutile fare ipotesi, su un argomento delicato come la sanità, in sedi istituzionali che non hanno competenza in materia. Viene da pensare che possa essere un diversivo per nascondere sotto al tappeto i gravissimi problemi attuali, come la discussione del budget e degli obiettivi per l'anno 2021 nel mese di novembre. Paradossalmente - conclude Taglieri - in queste settimane si dovrebbero individuare quelli dell'anno 2022, mentre all'interno dell'azienda non sono ancora stati individuati quelli dell'anno corrente". (Gru)