Piemonte: 20 milioni per le foreste della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha a disposizione 20 milioni di euro per gestire in modo sostenibile il suo milione di ettari di foreste. Lo ha sottolineato il vicepresidente del Piemonte Fabio Carosso durante la terza commissione sul Defr 2022-2024. "Si agirà con i fondi europei e con il Piano di sviluppo rurale (Psr), in sinergia con il mondo agricolo e all’insegna della semplificazione - ha continuato Carosso - . Questa sarà la ripartizione economica delle risorse: 500 mila euro è l’introito dei tesserini del settore tartufigeno reinvestiti, 250 mila euro per la convenzione con i Carabinieri forestali mentre i 20 milioni per i progetti arrivano dai fondi del Psr per il biennio di transizione. I boschi diventeranno anche motore di sviluppo grazie alle attività imprenditoriali come quelle legate alla filiera del legno, alla produzione di castagne e nocciole e al settore tartufigeno, vero e proprio ambasciatore del made in Italy nel mondo", ha concluso.(Rpi)